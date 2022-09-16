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"Гений и пример для любого спортсмена": Месси обратился к Федереру, объявившему о завершении карьеры

Звезда футбола отреагировал на решение теннисиста уйти из профессионального спорта.
Сегодня, 13:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси написал обращение к Роджеру Федереру, который объявил о скором завершении профессиональной карьеры.

На решение легендарного швейцарского теннисиста уйти из спорта аргентинский футболист отреагировал в своем Instagram.

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"Гений, уникальный игрок в истории тенниса и пример для любого спортсмена.

Всего наилучшего тебе на новом этапе, нам будет не хватать того, как ты радовал нас на корте", - написал Месси.

Напомним, ранее Роджер Федерер сообщил, что Кубок Лейвера на следующей неделе станет для него последним турниром в карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Лионель Месси Роджер Федерер
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