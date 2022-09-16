"Гений и пример для любого спортсмена": Месси обратился к Федереру, объявившему о завершении карьеры
Звезда футбола отреагировал на решение теннисиста уйти из профессионального спорта.
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси написал обращение к Роджеру Федереру, который объявил о скором завершении профессиональной карьеры.
На решение легендарного швейцарского теннисиста уйти из спорта аргентинский футболист отреагировал в своем Instagram.
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"Гений, уникальный игрок в истории тенниса и пример для любого спортсмена.
Всего наилучшего тебе на новом этапе, нам будет не хватать того, как ты радовал нас на корте", - написал Месси.
Напомним, ранее Роджер Федерер сообщил, что Кубок Лейвера на следующей неделе станет для него последним турниром в карьере.