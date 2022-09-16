"Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил": Надаль обратился к Федереру

Рафаэль Надаль, главный оппонент в карьере Роджера Федерера, ставший для него хорошим другом, обратился к швейцарцу, который объявил о завершении карьеры. Рафа опубликовал пост в Instagram, в котором выразил свое уважение и благодарность за все матчи, которые они провели между собой.

"Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил… Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всем мире. Я сказал это тебе, когда мы разговаривали, и теперь это произошло".

"Для меня было удовольствием, но в то же время честью и привилегией разделить с тобой все эти годы, пережить так много замечательных моментов на корте и за его пределами. В будущем у нас будет еще много моментов, которыми мы сможем поделиться вместе, нам еще предстоит многое сделать вместе, мы это знаем".

"А пока я искренне желаю вам счастья с твоей женой Миркой, вашими детьми, вашей семьей. Наслаждайтесь тем, что вас ждет впереди. Увидимся в Лондоне на кубке Лэйвера".

Напомним, что кубок Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября, станет для Федерера последним турниром в карьере, после чего легендарный швейцарец уйдет из профессионального тенниса.