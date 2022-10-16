Стаховский присоединился к сбору вознаграждения за взятие в плен российского террориста Гиркина

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский сообщил, что присоединяется к сбору средств на вознаграждение за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина.

По словам спортсмена, он готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто задержит живым военного преступника.

"Да если уже пошло такое наступление, то бросаю 10 тысяч долларов. Главное живым… Потому что должен рассказать по MH17", - написал Стаховский в Twitter.

Та якщо вже пішов такий наступ то докидаю 10к$. Головне живим..бо має розказати по #mh17 https://t.co/flkrhY8XGa — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 15, 2022

Сейчас вознаграждение за взятие в плен террориста составляет 50 тысяч долларов. Также по 10 тысяч долларов за его задержание пообещали заплатить блогер Сергей Стерненко, певец Тарас Тополя, военный Валерий Маркус и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай долучається зі своїм внеском до суми винагороди за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна.



Загалом це вже $50 000.



Відчуваю, що нам ще його у багажнику можуть привезти буряти😅 https://t.co/FLifUgYY53 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Ранее Гиркин был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Также в 2019 году в международный розыск его объявили Нидерланды за причастность к сбитию Боинга MH-17.