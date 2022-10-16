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Стаховский присоединился к сбору вознаграждения за взятие в плен российского террориста Гиркина

Известные личности хотят простимулировать задержание военного преступника.
Сегодня, 13:50
Сергей Стаховский / instagram.com/stako_s
Сергей Стаховский / instagram.com/stako_s
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Известный украинский теннисист Сергей Стаховский сообщил, что присоединяется к сбору средств на вознаграждение за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина.

По словам спортсмена, он готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто задержит живым военного преступника.

"Да если уже пошло такое наступление, то бросаю 10 тысяч долларов. Главное живым… Потому что должен рассказать по MH17", - написал Стаховский в Twitter.

Сейчас вознаграждение за взятие в плен террориста составляет 50 тысяч долларов. Также по 10 тысяч долларов за его задержание пообещали заплатить блогер Сергей Стерненко, певец Тарас Тополя, военный Валерий Маркус и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ранее Гиркин был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Также в 2019 году в международный розыск его объявили Нидерланды за причастность к сбитию Боинга MH-17.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Сергей Стаховский
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