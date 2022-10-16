Сестры Ястремские на старте парного турнира WTA во Франции сыграют против россиянок
Одна из соперниц украинского дуэта публично поддержала вторжение в нашу страну.
Стали известны соперницы Даяны и Иванны Ястремских на старте парного турнира WTA во французском Руане.
Украинский дуэт встретится с Анастасией Гасановой и Анастасией Камардиновой из Российской Федерации.
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Стоит отметить, что накануне Анастасия Гасанова публично высказалась в поддержку полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Матч между сестрами Ястремскими и Анастасией Гасановой и Анастасией Камардиновой состоится 18 октября в 11:00 по Киеву.