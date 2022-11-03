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Стали известны все участники ATP Finals в Турине

Надаль, Джокович и Циципас сыграют в восьмерке лучших.
Сегодня, 13:13
ATP Finals / ATP
ATP Finals / ATP
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В рамках второго круга Мастерса в Париже Жиль Симон неожиданно обыграл Тэйлора Фритца (7:5, 5:7, 6:4), лишив американца шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, ввиду чего сформировалась решающая восьмерка теннисистов ATP Finals в Турине.

Состав участников Итогового турнира ATP

- Карлос Алькарас (Испания)

- Рафаэль Надаль (Испания)

- Даниил Медведев (россия)

- Каспер Рууд (Норвегия)

- Стефанос Циципас (Греция)

- Новак Джокович (Сербия)

- Андрей Рублев (россия)

- Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Напомним, призовой фонд турнира составляет 5 415 410 евро.

На ISPORT также доступны расписание и результаты итогового турнира-2022 (WTA).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP
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