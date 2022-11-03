Стали известны все участники ATP Finals в Турине
Надаль, Джокович и Циципас сыграют в восьмерке лучших.
В рамках второго круга Мастерса в Париже Жиль Симон неожиданно обыграл Тэйлора Фритца (7:5, 5:7, 6:4), лишив американца шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, ввиду чего сформировалась решающая восьмерка теннисистов ATP Finals в Турине.
Состав участников Итогового турнира ATP
- Карлос Алькарас (Испания)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Даниил Медведев (россия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Новак Джокович (Сербия)
- Андрей Рублев (россия)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада)
How good is this going to be?! 🔥 #NittoATPFinals pic.twitter.com/Dp3Z8nUn5G— ATP Tour (@atptour) November 2, 2022
Напомним, призовой фонд турнира составляет 5 415 410 евро.
На ISPORT также доступны расписание и результаты итогового турнира-2022 (WTA).