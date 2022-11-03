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Трэш в Сербии: Отец жестоко избил свою дочь-теннисистку на корте

На данную ситуацию обратил внимание местный активист.
Сегодня, 14:56
Теннис / Getty Images
Теннис / Getty Images
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Сербский борец с домашним насилием и насилием против женщин Игорь Юрич поделился в соцсетях видео, на котором отец жестоко избивает свою дочь-теннисистку.

На данном ролике запечатлены моменты, на которых взрослый мужчина бьет девушку по лицу, после чего валит на землю и начинает пинать ногами.

"Я получил информацию, что это была семья из Китая. Специалисты говорят, что она выдающийся ребенок. Но причиной жестокого поведения отца якобы стало то, что один из тренеров сказал, что она недостаточно старается", – говорится в заявлении Юрича.

Отметим, активист уже направил соответсвующее заявление в правоохранительные органы.

Ранее стали известны все участники ATP Finals в Турине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сербия
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