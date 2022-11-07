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Швентек намерена побороться с Левандовски за звание лучшего польского атлета года

Ига уверена в том, что ее достижений в этом году хватит, чтобы перебить все заслуги футболиста.
Сегодня, 19:16
Роберт Левандовски и Ига Швентек / Getty Images
Роберт Левандовски и Ига Швентек / Getty Images

Первая ракетка мира Ига Швентек не сумела пробиться в финал итогового турнира, уступив Арине Сабаленка, которая выступает под нейтральным флагом.

На послематчевой пресс-конференции Ига призналась, что очень ждет предстоящее мероприятие на родине, где будут вручать награды лучшим атлетам Польши.

"У нас есть огромный торжественный вечер награждения, который проходит в Польше каждый год. Два года назад я добралась до второго места. (Роберт) Левандовски был первым. В этом же году, мне очень интересно, что произойдет", - цитирует теннисистку аккаунт WTA в Twitter.

В 2022 году 21-летняя спортсменка добралась до полуфинала Australian Open, а на Уимблдоне она неожиданно уступила уже в третьем круге. Зато ей покорились Ролан Гаррос и US Open, где в финалах она обыграла Наоми Осаку и Онс Жабер соответственно. 4 апреля она впервые возглавила рейтинг WTA.

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