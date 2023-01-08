Джокович выиграл турнир в Аделаиде и взял свой 92-й титул

Пятая ракетка мира Новак Джокович стал тримфатором первого крупного турнира этого года в Аделаиде.

Сербский теннисист одолел в финале Себастьяна Корду, отыграв по ходу встречи матчбол. Общий счет матча - 6:7(8), 7:6(3), 6:4.

Для Джоковича это 92-й чемпионский титул, и по их количеству он догнал Рафаэля Надаля. Больше чем у них есть только у Лендла, Федерера и Коннорса.

К тому же Новак в восьмой раз в профессиональной карьере взял титул чемпиона, отыграв матчбол в финале. Ранее ему это удалось в Вене-2007, Базеле-2009, на US Open-2011, в Шанхае-2012, в Дохе-2019, на Уимблдоне-2019 и в Дубае-2020.

Серб не проиграет в Австралии с 2018 года, но сможет ли он продлить серию на Australian Open, который начнется уже 16 января? Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сможет попытаться остановить Джоковича.