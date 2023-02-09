Калинина проиграла в 1/8 финала турнира WTA 500 в Австрии

Украинская теннисистка не сможет побороться за трофей, уступив в противостоянии, в котором она должна была побеждать.

В четверг, 9 февраля, в австрийском Линце состоялся матч 1/8 финала турнира WTA 500 между первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой и 124-й ракеткой мира немкой Анна-Леной Фридзам.

К сожалению, Калинина уступила своей оппонентке в двух сетах, не оправдав статус фаворитки противостояния.

В первом сете обе теннисистки допустили много ошибок, но все же именно Ангелина допустила на одну ошибку больше (3:2 по брейк-поинтам). В итоге Фридзам забрала сет со счетом 6:3.

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Во втором и финальном сете ситуация полностью повторилась. Снова 3:2 по брейкам, только в этот раз счет сета был немного другой - 7:5.

WTA 500, Линц (Австрия)

Одиночный разряд, 1/8 финала

Анна-Лена Фридзам (Германия) - Ангелина Калинина (Украина) - 2:0 (6:3, 7:5)

На данный момент все украинские теннисистки покинули турниры WTA. Ранее также на стадии 1/8 финала в ОАЭ проиграла Марта Костюк.