Костюк завершила выступления на турнире в ОАЭ, уступив Бенчич в двух сетах

Получив возможность сравнять счет в поединке, Марта не сумела удержать преимущество, что вылилось в поражение.

В среду, 8 февраля, в Абу-Даби в рамках 1/8 финала турнира WTA 500 состоялся матч между второй ракеткой Украины Мартой Костюк и 9-й ракеткой мира Белиндой Бенчич.

К сожалению, украинка не смогла справится с более высокорейтинговой оппоненткой, которая считается одной из фавориток соревнования.

В первом сете Марта допустила всего одну ошибку на своей подаче, чего хватило для того, чтобы проиграть 4:6.

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Несмотря на то, что второй сет Костюк начала с проигранной подачи, она сумела сделать два брейк-поинта, получив преимущество. Однако при счете 5:3 в свою пользу украинская теннисистка дважды отдала свой гейм, после чего Бенчич реализовала единственный матч-поинт.

WTA 500, Абу-Даби (ОАЭ)

Одиночный разряд, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 0:2 (4:6, 5:7)

Ранее Ангелина Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Австрии, обыграв в двух сетах американку Алишу Паркс.