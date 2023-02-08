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Калинина прошла в 1/8 финала турнира в Австрии

Ангелина без особых проблем справилась с представительницей США.
Сегодня, 17:27
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В среду, 8 февраля, в австрийском Линце состоялся матч 1/16 финала турнира WTA 500, в котором первая ракетка Украины Ангелина Калинина встретилась с 51-й ракеткой мира американкой Алишей Паркс.

Несмотря на то, что по оценкам букмекеров с небольшим отрывом фавориткой считалась Паркс, именно Калинина вышла победительницей из этого противостояния, отдав оппонентке всего 7 геймов.

В первом сете украинка совершила два брейк-поинта, что позволило ей выиграть 6:2, после чего во вторром сете она допустила одну ошибку при двух аналогичных у Паркс. В итоге Ангелина забрала сет (7:5) и матч (2:0).

WTA 500, Линц (Австрия)
Одиночный разряд, 1/16 финала

Алиша Паркс (США) - Ангелина Калинина (Украина) - 0:2 (2:6, 5:7)

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В следующем раунде Ангелина Калинина сыграет с немкой Анна-Леной Фридзам. Матч состоится 9 февраля, старт запланирован на 11:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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