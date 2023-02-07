"Неприятно быть в их присутствии": Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок

Украинская теннисистка Леся Цуренко выразила готовность бойкотировать матчи, если ее соперницами будут россиянки или белоруски, которым разрешают выступать под нейтральным флагом.

"Я буду честной, но теннисный мир с самого начала войны делал вид, что ничего не происходит. Это было очень странным для меня, я сильно психовала из-за этого, не понимала, почему люди так безразличны в своем большинстве. Конечно, это не все игроки и тренеры, но для большинства ничего не изменилось, и вот это наше положение, когда мы должны выходить, разговаривать и доказывать функционерам, что это война и нужно что-то делать с этим - сколько мы не пытались, ничего не смогли достичь.

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Скажу честно, что я очень напряженно себя чувствую на турнирах, мне неприятно быть в присутствии представителей стран-агрессоров. Конечно, на это уходит много сил и нужно много работать над собой, чтобы продолжать играть и еще показывать результаты. Олимпиада - это вообще загадка для меня, что будут выступать россияне и белорусы.

Я буду однозначно [сниматься с матчей]. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна. Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет иметь смысла, в теннисе - так точно. Но если будет такая рекомендация - 100% [сниматься]", - приводит слова Цуренко Суспільне Спорт.

Напомним, что недавно Леся Цуренко вышла в финал турнира WTA 250 в Хуахине, где уступила китаянке Чжу Линь.