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Цуренко проиграла в огненном финале турнира в Таиланде

Украинка не смогла выиграть кубок.
Сегодня, 14:27
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

В Хуахине (Таиланд) завершился престижный турнир WTA 250. В финале соревнования встречались украинка Леся Цуренко и представительница Китая Чжу Линь.

Победительницей решающего противостояния стала китаянка, которая добыла победу за два сеты.

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Примечательно, что Цуренко и Чжу Линь за два сеты на двоих проиграли 14 геймов.

Таиланд, женщины
Финал

Леся Цуренко (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 4:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время украинка совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14.

На счету Чжу Линь один эйс, одна двойная ошибка и восемь выигранных брейк-поинтов из девяти.

Ранее сообщалось, что Украина добыла победу над Ливаном на Кубке Дэвиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леся Цуренко

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