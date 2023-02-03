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Кубок Дэвиса: расписание и результаты матчей Украины

ISPORT.ua рассказывает про матчи Первой Мировой группы.
Сегодня, 16:34
Владислав Орлов / ФТУ
Владислав Орлов / ФТУ

В пятницу, 3 февраля, стартовали первые матчи плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Ливаном.

Первым на корт вышел Владислав Орлов (№385 ATP), который справился с соперником из Ливана - Хади Хабиб (№451 ATP). Украинец больших проблем в этом матче не было. Оба сета он начинал с выигранной подачи соперника, после чего доводил дело до завершения.

Затем состоялся поединок, в котором Вячеслав Белинский (№622 ATP) в трех сетах обыграл Бенджамина Хассана (№324 ATP). В третьем сете оба теннисиста допустили много ошибок, которые привели к брейк-поинтам, но, к счастью, именно украинец вышел победителем.

В субботу, 4 февраля, состоится парная встреча, а также запланированы еще два одиночных противостояния.

Кубок Дэвис, Первая Мировая группа

Украина - Ливан 2:0

  • Владислав Орлов - Хади Хабиб - 6:4, 6:2
  • Вячеслав Белинский - Бенджамин Хассан - 6:4, 2:6, 6:4
  • Илья Белобородько / Владислав Манафов - Хади Хабиб / Хасан Ибрахим
  • Владислав Орлов - Бенжамин Хасан
  • Вячеслав Белинский – Хади Хабиб

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Напомним, в связи с полномасштабным вторжением кафиров на наши земли, Украина проводит домашние матчи в польском городе Лешно.


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