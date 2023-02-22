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Калинина уступила Плишковой в 1/8 финала турнира в Дубае

Украинка навязала борьбу, но все же проиграла.
Сегодня, 13:49
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В среду, 22 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоялся матч в рамках 1/8 финала турнира WTA 500, в котором сошлись первая ракетка Украины Ангелина Калинина и 18-я ракетка мира Каролина Плишкова.

Теннисистки провели на корте практически три часа (2:48), отыграв три сета.

В первом сете украинка допустила одну ошибку на своей подаче, которая позволила представительнице Чехии завладеть преимуществом.

Затем обе теннисистки обменялись брейк-поинтами, доведя сет до тай-брейка, где сильнее оказалась Калинина.

Однако в решающем сете Ангелина допустила сразу 4 двойные ошибки, также позволив сопернице реализовать оба брейк-поинта, что привело к итоговому поражению.

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WTA 500, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 1:2 (5:7, 7:6(6), 2:6)

Напомним, что ранее турнир в Мексике покинула Леся Цуренко, которая была вынуждена сняться с соревнования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Каролина Плишкова Ангелина Калинина

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