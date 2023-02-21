Костюк уступила Бенчич в напряженном матче второго круга турнира в Дубае

Во вторник, 21 февраля, Марта Костюк провела матч против Белинды Бенчич из Швейцарии во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Украинская теннисистка проиграла олимпийской чемпионке из Швейцарии в трех сетах - 7(9):6(7), 6(5): 7, 4:6.

Матч продлился 3 часа 26 минут. Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок.

В следующем раунде Бенчич сразится против спортсменки из Чехии Каролины Муховой.

WTA 1000. Дубай (ОАЭ). Одиночный разряд. Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Марта Костюк (Украина, WC) — 2:1 (6(7):7, 7:6(5), 6:4)

Ранее сообщалось, что Калинина одолела Ястремскую на турнире в Дубае.