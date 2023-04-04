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Свитолина проиграла свой первый матч после родов

Украинская теннисистка неплохо смотрелась против сильной оппонентки, сумев навязать борьбу.
Сегодня, 01:13
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В понедельник, 3 апреля, в Чарльстоуне (США) состоялся матч 1/32 финала турнира WTA, в котором свое возвращение на корт совершила экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Первой оппоненткой украинки стала Юлия Путинцева, представляющая Казахстан.

Несмотря на годичное отсутствие, Свитолина навязала борьбу непростой сопернице, забрав первый сет в тай-брейке.

Но, к сожалению, долгое отсутствие практики дало о себе знать: Путинцева забрала два сета подряд и вышла в следующий раунда. Элина же будет готовиться к следующим турнирам.

WTA, Чарльстоун (США)
Одиночный разряд, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 1:2 (7:6(3), 2:6, 4:6)

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Напомним, что свой предыдущий матч Элина Свитолина провела 24 марта 2022 года на турнире в Майами, после чего она объявила о беременности.

В октябре того же года Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом сообщили о рождении дочери, которую назвали Скай. А уже в декабре украинка приступила к тренировкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

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