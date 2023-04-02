Петра Квитова выступила против допуска россиян и белорусов к Уимблдону и Олимпиаде

Несколькими днями ранее стало известно, что русские и белорусские теннисисты спустя год возвращаются к участию на Уимблдоне.

Двукратная победительница этого турнира, а также бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио Петра Квитова считает это решение неправильным.

"Я всегда выступала против войны. Конечно, я очень беспокоюсь об украинцах и украинских теннисистах", - цитирует Квитову Большой Теннис Украины.

"Я признательна Уимблдону, который год назад не допустил белорусов и русских, из-за чего за турнир не были начислены очки. И я думаю, их не должны были допускать (в 2023 году). По моему мнению, их не должно быть и на Олимпиаде. В этом вопросе я все еще на стороне украинцев".

"Они, конечно, не должны участвовать в Олимпийских играх. Мы не хотим, чтобы в мире была война. Это то, что меня волнует. Я очень признательна, что Уимблдон не дал им сыграть в прошлом году".

Ранее немецкая фехтовальщица Лея Крюгер выразила подобную позицию относительно допуска представителей стран-террористов к международным соревнованиям.