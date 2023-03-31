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Немецкая фехтовальщица: Россиян и белорусов необходимо забанить

Лея Крюгер высказалась о решении МОК позволить соревноваться спортсменам из стран-агрессоров.
Сегодня, 10:36
Лея Крюгер / Instagram
Лея Крюгер / Instagram

Немецкая фехтовальщица Лея Крюгер поделилась мыслями о возвращении россиян и белорусов в международный спорт.

По словам немки, это вопрос не только соревнований, но и жизни.

"Думаю, для многих фехтовальщиков это решение было беспорядочным. Возникло много вопросов. Не было понятно, например, как теперь будет работать квалификация на Олимпийские игры. Как теперь украинцам соревноваться против россиян, учитывая, что у нас в руках оружие.

Федерации принимают решения, касающиеся атлетов, а мы должны уже иметь дело с последствиями. И этим решением федерация поставила интересы россиян и белорусов выше интересов других спортсменов, в частности, украинцев. Нужен был знак, чтобы показать миру, что не все фехтовальщики согласны с этим.

Мы написали большое письмо, под которым подписалось более 300 атлетов и которое мы опубликовали утром 28 марта, до решения МОК. Его требование - отменить решение о возвращении россиян и белорусов по выше названным причинам. Они должны быть забанены, потому что мы говорим о жизни, а не только о соревнованиях", - сказала Крюгер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать соревнования, где представлены россияне и белорусы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада война с россией

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