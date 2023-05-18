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Надаль пропустит Ролан Гаррос

Травма бедра не позволит испанцу принять участие в турнире.
Сегодня, 17:43
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Ролан Гаррос.

Испанский теннисист 14 раз выиграл этот турнир, принимая в нем участие с 2004 года без перерывов. Напомним, что еще в январе испанец получил травму бедра, из-за который может пропустить весь сезон.

"Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать ближайшие месяцы", - сказал Надаль.

Из-за пропуска Ролан Гарроса Надаль потеряет около 2000 очков и опустится в рейтинге ATP на 100 позиций.

С обновленным рейтингом ATP вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос

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