Калинина - о победе над россиянкой: Я играла не только за себя, но и за украинцев
Спортсменка прокоментировала выход в финал турнира в Риме.
Украинка Ангелина Калинина вышла в финал открытого чемпионата Италии, попутно установив историческое достижение.
После поединка с представительницей страны-террориста Вероникой Кудерметовой теннисистка поделилась своими эмоциями.
Калинина заявила, что надеется на то, что ее победа подарила немного позитива для граждан Украины.
"Я хотела сказать, что я играла не только за себя, но и для украинцев, надеюсь моя победа дала им хоть крупицу положительных эмоций", - сказала теннисистка.
Напомним, что на ISPORT вы можете узнать результаты всех матчей Ангелины Калининой в 2023 году.