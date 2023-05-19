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Калинина - о победе над россиянкой: Я играла не только за себя, но и за украинцев

Спортсменка прокоментировала выход в финал турнира в Риме.
Сегодня, 20:15
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинка Ангелина Калинина вышла в финал открытого чемпионата Италии, попутно установив историческое достижение.

После поединка с представительницей страны-террориста Вероникой Кудерметовой теннисистка поделилась своими эмоциями.

Калинина заявила, что надеется на то, что ее победа подарила немного позитива для граждан Украины.

"Я хотела сказать, что я играла не только за себя, но и для украинцев, надеюсь моя победа дала им хоть крупицу положительных эмоций", - сказала теннисистка.

Напомним, что на ISPORT вы можете узнать результаты всех матчей Ангелины Калининой в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Ангелина Калинина

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