Теннисиста из Франции оштрафовали на сумму, большую чем он заработал в этом сезоне

Французский теннисист Уго Гастон получил штраф за неспортивное поведение за инцидент в матче от 28 апреля, где он уступил Борне Чоричу на открытом чемпионате Испании.

Во время одного из розыгрышей Гастон умышленно выкинул из кармана мяч, что запрещено теннисными правилами, ведь на корте не должно находиться два мяча.

Судья отметил это нарушение и теперь француз оштрафован на сумму в 144 тысячи долларов, поскольку, это не первое нарушение в текущем сезоне.

При этом стоит отметить, что за сезон-2023 Уго заработал на всех турнирах, в которых он принимал участие всего 121 712 долларов.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо поздравил российского теннисиста с победой на турнире в Риме.