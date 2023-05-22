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Моуринью поздравил русского теннисиста с победой на турнире в Риме

Лучано Спалетти, Сержи Роберто и Алехандро Бальде могут поприветствовать новенького в своей компании.
Сегодня, 20:37
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

В Риме накануне завершился открытый чемпионат Италии по теннису, в котором одержал победу россиянин Даниил Медведев.

Жозе Моуриньо, побывавший на финале турнира между Медведевым и Хольгремом Руне, в своих соцсетях поздравил с триумфом русского теннисиста.

"Замечательное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее", - написал Моуринью в своем инстаграме, отметив аккаунт Даниила.

Напомним, что ранее Лучано Спалетти записал видеопоздравление для питерского Зенита, а игроки Барселоны Алехандро Бальде и Сержи Роберто обращение к российским фанатам клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Даниил Медведев

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