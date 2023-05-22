Моуринью поздравил русского теннисиста с победой на турнире в Риме
Лучано Спалетти, Сержи Роберто и Алехандро Бальде могут поприветствовать новенького в своей компании.
В Риме накануне завершился открытый чемпионат Италии по теннису, в котором одержал победу россиянин Даниил Медведев.
Жозе Моуриньо, побывавший на финале турнира между Медведевым и Хольгремом Руне, в своих соцсетях поздравил с триумфом русского теннисиста.
"Замечательное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее", - написал Моуринью в своем инстаграме, отметив аккаунт Даниила.
Напомним, что ранее Лучано Спалетти записал видеопоздравление для питерского Зенита, а игроки Барселоны Алехандро Бальде и Сержи Роберто обращение к российским фанатам клуба.