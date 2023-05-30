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Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Ролан Гаррос

Теннисист страны-террориста уступил представителю Бразилии.
Сегодня, 19:21
Даниил Медведев / Getty Images
Даниил Медведев / Getty Images

Во французском Париже проходит первый раунд турнира серии Большого Шлема Ролан Гаррос.

Россиянин Даниил Медведев встретился с бразильцем Тьягу Вайлдом Сейботом.

Между Медведевым и Сейботом развернулась долгая битва, длившаяся более четырех часов.

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Записной аутсайдер матча сумел одержать верх в напряженной борьбе с представителем страны-террориста, которая растянулась на пять сетов и прошел дальше.

Соперник бразильца станет известен позже и определится в противостоянии между Кентеном Али и Гвидо Пельей.

Тьягу Вайлд Сейбот (Бразилия) - Даниил Медведев (россия) 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP Даниил Медведев

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