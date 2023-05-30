Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Ролан Гаррос
Теннисист страны-террориста уступил представителю Бразилии.
Во французском Париже проходит первый раунд турнира серии Большого Шлема Ролан Гаррос.
Россиянин Даниил Медведев встретился с бразильцем Тьягу Вайлдом Сейботом.
Между Медведевым и Сейботом развернулась долгая битва, длившаяся более четырех часов.
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Записной аутсайдер матча сумел одержать верх в напряженной борьбе с представителем страны-террориста, которая растянулась на пять сетов и прошел дальше.
Соперник бразильца станет известен позже и определится в противостоянии между Кентеном Али и Гвидо Пельей.
Тьягу Вайлд Сейбот (Бразилия) - Даниил Медведев (россия) 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)