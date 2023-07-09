Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в историю нашего тенниса.

Как сообщает twitter-аккаунт The Tennis Letter, благодаря победе над беларуской Викторией Азаренка Элина второй раз в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона.

Таким образом, Свитолина стала первой украинкой, которая достигала стадии 1/4 финала на каждом турнире серии Большого Шлема, как минимум, дважды.

Помимо двух четвертьфиналов на Уимблдоне наша спортсменка четырежды доходила до этого раунда на Ролан Гаррос и по два раза на US Open и Australian Open.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей Свитолиной в 2023 году.