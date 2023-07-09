iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса

Элина стала первой нашей спортсменкой, которая дважды достигала 1/4 финала каждого турнира Большого Шлема.
Вчера, 23:23
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в историю нашего тенниса.

Как сообщает twitter-аккаунт The Tennis Letter, благодаря победе над беларуской Викторией Азаренка Элина второй раз в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона.

Таким образом, Свитолина стала первой украинкой, которая достигала стадии 1/4 финала на каждом турнире серии Большого Шлема, как минимум, дважды.

Помимо двух четвертьфиналов на Уимблдоне наша спортсменка четырежды доходила до этого раунда на Ролан Гаррос и по два раза на US Open и Australian Open.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей Свитолиной в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина

Статьи по теме

"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу "У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу
Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться
Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона
Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис00:30
"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу
Европа00:14
Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе
Вчера, 23:54
Футбол23:54
Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов
Теннис23:35
Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться
Теннис23:23
Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса
Европа23:12
Холанд похвастался именной пижамой от итальянского бренда
Европа23:01
Ювентус определился, кем заменить Влаховича
Теннис22:58
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/8 в смешанном разряде, Свитолина попала в четвертьфинал одиночного разряда
Теннис22:55
Уимблдон-2023 (WTA): Свитолина одолела Азаренка, Швентек с трудом обыграла Бенчич
Теннис22:45
Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK