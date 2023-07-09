iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться

Спортсменка готова на все, чтобы сделать своих соотечественников счастливыми.
Вчера, 23:35
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над белоруской Викторией Азаренка

По словам Свитолиной, она должна бороться, как бы ей не было тяжело, чтобы попытаться осчастливить людей в Украине.

"Я подумала о том, что в Украине много людей сейчас смотрят этот матч. Меня аж трясло. В любую минуту они могут стать счастливыми из-за моей победы.

В Украине сейчас сложные времена. Я не могу жаловаться. Я просто должна бороться", - заявила Элина в послематчевом комментарии.

Также спортсменка рассказала о своих эмоциях после триумфа над Азаренка.

"Это второй самый счастливый момент в моей жизни после того, как у меня родилась дочь", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина вошла в историю украинского тенниса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина

Статьи по теме

"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу "У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу
Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса
Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона
Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис00:30
"У нас впереди четыре концерта": Любимый певец Свитолиной пригласил ее на свое шоу
Европа00:14
Бывший спортивный директор ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе
Вчера, 23:54
Футбол23:54
Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов
Теннис23:35
Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться
Теннис23:23
Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса
Европа23:12
Холанд похвастался именной пижамой от итальянского бренда
Европа23:01
Ювентус определился, кем заменить Влаховича
Теннис22:58
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/8 в смешанном разряде, Свитолина попала в четвертьфинал одиночного разряда
Теннис22:55
Уимблдон-2023 (WTA): Свитолина одолела Азаренка, Швентек с трудом обыграла Бенчич
Теннис22:45
Свитолина в напряженной борьбе победила Азаренка и прошла в четвертьфинал Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK