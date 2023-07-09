Cвитолина - о победе над Азаренка: На меня смотрят много людей в Украине. Я должна бороться

Спортсменка готова на все, чтобы сделать своих соотечественников счастливыми.

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над белоруской Викторией Азаренка

По словам Свитолиной, она должна бороться, как бы ей не было тяжело, чтобы попытаться осчастливить людей в Украине.

"Я подумала о том, что в Украине много людей сейчас смотрят этот матч. Меня аж трясло. В любую минуту они могут стать счастливыми из-за моей победы.

В Украине сейчас сложные времена. Я не могу жаловаться. Я просто должна бороться", - заявила Элина в послематчевом комментарии.

Также спортсменка рассказала о своих эмоциях после триумфа над Азаренка.

"Это второй самый счастливый момент в моей жизни после того, как у меня родилась дочь", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина вошла в историю украинского тенниса.