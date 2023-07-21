Setanta Sports перечислит в фонд Свитолиной 385 тысяч гривен

Это общая заслуга тех, кто смотрел полуфинал Уимблдона.

Setanta Sports, как и обещала, перечислила немалую сумму в фонд Элини Свитолиной.

Напомним, что украинская тенниситка прошла до полуфинала Уимблдона, показав рекордный результат для отечественного тенниса.

А если учесть, что Элина совсем недавно вернулась в большой теннис после рождения дочери, ее результаты выглядят еще более впечатляющими.

Setanta Sports провела бесплатный показ полуфинальной игры Элины, а также пообещала перечислить в фонд теннисистки 10 грн за каждого зрителя.

Трансляцию посмотрело 38 507 уникальных пользователей. Потому компания сдержала свое слово и пополнила фонд Свитолиной на 385 070 грн.

"Setanta Sports и в будущем планирует поддерживать Элину и других украинских спортсменов. Мы будем работать над тем, чтобы больше людей узнали о таких невероятных историях успеха и начали болеть за украинских теннисистов и не только", - прокомментировала инициативу заместитель СЕО Setanta Sports Тамара Бадашвили.

Напомним, что фонд Элины Свитолиной помогает развиваться молодым украинским спортсменам. Без сомнений, все полученные деньги пойдут на благое дело.

Спасибо всем за то, что смотрели матч Элины Свитолиной вместе с нами на Setanta Sports!