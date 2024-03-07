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Лучший российский теннисист: Готов играть на Олимпиаде под нейтральным флагом

Медведев сделал заявление касаемо своей карьеры.
Сегодня, 19:55
Даниил Медведев / Getty Images
Даниил Медведев / Getty Images

Лучший российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что готов играть на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

По словам спортсмена, он готов следовать всем правилам.

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"Если смогу, то обязательно приеду. Буду играть и в одиночном, и в парном разряде.

Когда я был в Токио, это был потрясающий опыт. Это было, наверное, одно из самых больших воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, потому что в теннисе мы склонны думать, что турниры Grand Slam важнее.

Что касается нейтрального флага, то я буду следовать правилам. Если это будет под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом и постараюсь там соревноваться, показать хороший теннис и попытаться выиграть, безусловно", - приводит слова россиянина Reuters.

Напомним, Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что третья ракетка мира устроила скандал во время матча на турнире в ОАЭ.

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