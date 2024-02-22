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Третья ракетка мира устроила скандал во время матча на турнире в ОАЭ

Кори Гауфф пыталась защитить себя, но у нее это не получилось.
Сегодня, 07:45
Кори Гауфф / Getty Images
Кори Гауфф / Getty Images

В рамках 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) американка Кори Гауфф (WTA 3) обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 36) со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

В седьмом гейме второго сета произошел спорный эпизод. 19-летняя теннисистка оспорила подачу, после которой мяч попал в нужное место, но судья выкрикнул "аут", а Плишкова не смогла принять мяч. Судья на вышке Пьер Бакки не присудил Кори очко, а дал ей еще одну подачу. Кори устроила разбирательство на корте.

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"Ты крикнул об этом сразу после того, как она ударила! Да, ты это сделал! Когда она ударила, мяч уже был в сетке, и ты сказал это.

Вызови супервайзера. Я не буду играть, пока ты не вызовешь супервайзера. Я спрошу у нее правило. Вы не знаете ответа. Мое право – задавать вопросы. Вы не можете сказать мне правило. Если я подвергаю сомнению правило, вы должны позвонить руководителю. Это мое право. Позвоните ей!. Можете ли вы меня выслушать, не перебивая? Можете ли вы не перебить меня на две секунды?".

Судья утверждал, что сразу зафиксировал аут. В итоги американка была вынуждена продолжить матч.

"Ты будешь мне должен. После матча, когда ты посмотришь видео, ты извинишься".

В следующем раунде Гауфф сыграет против Анны Калинской, которая выбила Елены Остапенко.

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