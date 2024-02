Третья ракетка мира устроила скандал во время матча на турнире в ОАЭ

В рамках 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) американка Кори Гауфф (WTA 3) обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 36) со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

В седьмом гейме второго сета произошел спорный эпизод. 19-летняя теннисистка оспорила подачу, после которой мяч попал в нужное место, но судья выкрикнул "аут", а Плишкова не смогла принять мяч. Судья на вышке Пьер Бакки не присудил Кори очко, а дал ей еще одну подачу. Кори устроила разбирательство на корте.

"Ты крикнул об этом сразу после того, как она ударила! Да, ты это сделал! Когда она ударила, мяч уже был в сетке, и ты сказал это.

Вызови супервайзера. Я не буду играть, пока ты не вызовешь супервайзера. Я спрошу у нее правило. Вы не знаете ответа. Мое право – задавать вопросы. Вы не можете сказать мне правило. Если я подвергаю сомнению правило, вы должны позвонить руководителю. Это мое право. Позвоните ей!. Можете ли вы меня выслушать, не перебивая? Можете ли вы не перебить меня на две секунды?".

Coco Gauff is not happy with the umpire in her match against Pliskova.



“You called it out after she hit it.”



“Can you not cut me off for two seconds?”



“Call the supervisor… you can’t deny me the supervisor. I’m gonna ask her what the rule is.”



Coco hit a serve that was… pic.twitter.com/QyfBN1q6D6