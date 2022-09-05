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Кирьос обыграл Медведева и выбил того из US Open

Австралийский теннисист прошел в 1/4 финала.
Сегодня, 07:51
Ник Кирьос / Getty Images
Ник Кирьос / Getty Images
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В рамках 1/8 финала открытого чемпионата США первая ракетка мира Даниил Медведев встретился с австралийским теннисистом Ником Кирьосом, который занимает 25-е место в рейтинге АТР.

Игроки в первом же сете показали, что матч будет напряженным и они стоят друг друга – партия завершилась на длинном тай-брейке, который австралиец выиграл со счетом 13:11.

Второй сет прошел под диктовку лидера мирового рейтинга, который выиграл пять из шести первых розыгрышей, а затем довел дело до конца.

Но уже в следующей партии Кирьос смог взять одну подачу соперника, а на своих даже не давал ему заработать брейк-поинт. В четвертом сете Кирьос вообще взял две подачи Медведева, не отдав ни одной своей, и вырвал победу.

Даниил Медведев (нейтральный статус, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 25) – 6:7 (11), 6:3, 3:6, 2:6

В следующем раунде соперником Кирьоса станет Карен Хачанов, еще один представитель страны-агрессора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Ник Кирьос Даниил Медведев
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