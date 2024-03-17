Швентек - победительница турнира WTA1000 в Индиан-Уэллсе
Обидчица Марты Костюк довольно легко обыграла Марию Саккари.
В рамках финала женского одиночного разряда турнира WTA1000 в Индиан-Уэллсе Ига Швентек встретилась с Марией Саккари.
Польская теннисистка была фавориткой этого матча и довольно легко справилась со своей соперницей из Греции по итогам двух сетов.
В первом сете Ига смогла триумфовать со счетом 6:4, а во втором и вовсе не отдала Саккари ни одного гейма.
Отметим, что в полуфинале Швентек победила украинку Марту Костюк также по итогам двух партий.
Ига Швентек (Польша) - Мария Саккари (Греция) 6:4, 6:0
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