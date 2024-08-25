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Обидчица Свитолиной завоевала титул турнира WTA в Монтерее

Линда Носкова справилась с Лулу Сан в двух сетах.
Сегодня, 10:20
Линда Носкова / Getty Images
Линда Носкова / Getty Images

В ночь на 25 августа состоялся финал турнира WTA 500 в мексиканском Монтерее, где представительница Чехии Линда Носкова встречалась со спортсменкой из Новой Зеландии Лулу Сан.

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Обидчица украинки Элины Свитолиной выиграла этот матч в двух сетах. Первая партия завершилась на тай-брейке 7:6 (8:6), а во второй Носкова смогла обыграть Сан 6:4, взяв подачу соперницы. Финальная встреча продолжалась 1 час 50 минут.

WTA 500 Монтеррей. Финал

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 6:7 (6:8), 4:6

Напомним, уже завтра, 26 августа, стартует престижный теннисный турнир в США – US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Линда Носкова Лулу Сан

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