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Свитолина легла под нож - Элина показала фото из больницы, обратившись к фанатам

Элина вернется на корт в 2025 году.
Сегодня, 07:42
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсменка перенесла операцию, показав фото из больничной палаты.

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"Привет всем. Так что, к сожалению, мой сезон 2024 года уже в учебниках истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, которую я пытался решить в этом году.

Это та же проблема, которая закончила мой сезон в 2023 году и мешала мне в течение большей части 2024 года. Это стало труднее справиться, и она все больше и больше влияет на меня не только в теннисе и тренировках, но и в моей повседневной жизни.

Я рада возможности сосредоточиться на своем выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и соревноваться на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и поощрение в это сложное время. Ваша любовь и позитив означают для меня все, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году", – написала Элина в своем Instagram.

Напомним, последним турниром для Элины в 2024 году стал US Open, где украинка не смогла выйти в четвертый круг соревнований, проиграв Коко Гауф в трех сетах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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