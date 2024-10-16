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Свитолина показала, как отпраздновала день рождения дочери

Элина Свитолина поделилась милым фото с Монфисом и дочерью.
Сегодня, 08:45
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая продолжает восстанавливаться от травмы, поделилась милым семейным фото, где показала, как отмечает день рождения своей дочери.

"Со 2-м днем ​​рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение!", - написала Свитолина на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что украинка досрочно завершила сезон из-за травм, но пообещала вернуться сильнее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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