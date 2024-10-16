Свитолина показала, как отпраздновала день рождения дочери
Элина Свитолина поделилась милым фото с Монфисом и дочерью.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая продолжает восстанавливаться от травмы, поделилась милым семейным фото, где показала, как отмечает день рождения своей дочери.
"Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение!", - написала Свитолина на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что украинка досрочно завершила сезон из-за травм, но пообещала вернуться сильнее.
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