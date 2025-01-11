"Заряжен борщом": Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале спортсмен победил Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 13-м в карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на чемпионство своего мужа. Свитолина опубликовала фото Монфиса в Instagram, на котором француз есть борщ.

"Заряжен борщом", - написала украинка.

Напомним, Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam.

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