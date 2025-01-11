iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Заряжен борщом": Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Украинка поддержала своего мужа.
Сегодня, 10:20
Гаэль Монфис / Getty Images
Гаэль Монфис / Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале спортсмен победил Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 13-м в карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на чемпионство своего мужа. Свитолина опубликовала фото Монфиса в Instagram, на котором француз есть борщ.

"Заряжен борщом", - написала украинка.

Напомним, Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Миколенко получил нового тренера в Эвертоне Миколенко получил нового тренера в Эвертоне
Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд
Биатлон11:50
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Европа11:30
Миколенко получил нового тренера в Эвертоне
Бокс11:10
Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом
Биатлон10:40
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
Теннис10:20
"Заряжен борщом": Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Другие страны10:00
Бывший футболист Арсенала потерял дом из-за лесных пожаров в Калифорнии
Европа09:25
Футбол сегодня: Боруссия М - Бавария, Севилья - Валенсия, матчи Милана и Ювентус, Кубок Англии
Бокс09:05
"Я бы не поставил дом": ветеран бокса сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
НХЛ08:35
НХЛ: Детройт и Чикаго устроили голевоу шоу, Ванкувер не смог забросить Каролине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK