Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam
Жребий первого в 2025 году турнира серии Grand Slam оказался не слишком благосклонен к фаворитам. В частности, действующая чемпионка Соболенко в первом круге соревнований встретится с победительницей US Open-2017 Слоун Стивенс (США).
В свою очередь американка Кори Гауфф сыграет против соотечественницы Софии Кенин.
Обе имеют за плечами победы на мэйджорах. Кенин триумфовала на Australian Open в 2020-м, а Гауфф выиграла Открытый чемпионат США в прошлом году.
По данным OptaAce, больше одного матча чемпионок Grand Slam на старте австралийского мэйджора в Открытую эру тенниса (с 1968 года) не было.
В общей сложности на турнир приехало четверо чемпионок предыдущих лет. Компанию Соболенко и Кенин составят японка Наоми Осака и Виктория Азаренко из Беларуси.
Напомним, ранее Костюк и еще 5 украинок узнали первых соперниц на Australian Open.
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