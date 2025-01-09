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Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam

Турнирные пути четырех победительниц мэйджоров во главе с первой ракеткой мира Ариной Соболенко пересекутся уже в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.
Сегодня, 18:55
Australian Open / Getty Images
Australian Open / Getty Images

Жребий первого в 2025 году турнира серии Grand Slam оказался не слишком благосклонен к фаворитам. В частности, действующая чемпионка Соболенко в первом круге соревнований встретится с победительницей US Open-2017 Слоун Стивенс (США).

В свою очередь американка Кори Гауфф сыграет против соотечественницы Софии Кенин.

Обе имеют за плечами победы на мэйджорах. Кенин триумфовала на Australian Open в 2020-м, а Гауфф выиграла Открытый чемпионат США в прошлом году.

По данным OptaAce, больше одного матча чемпионок Grand Slam на старте австралийского мэйджора в Открытую эру тенниса (с 1968 года) не было.

В общей сложности на турнир приехало четверо чемпионок предыдущих лет. Компанию Соболенко и Кенин составят японка Наоми Осака и Виктория Азаренко из Беларуси.

Напомним, ранее Костюк и еще 5 украинок узнали первых соперниц на Australian Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open

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