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Джима и Мандзин примут участие в шоу City Biathlon-2025

Украинцы в этом году составят компанию братьям Бе.
Сегодня, 17:51       Автор: Антон Федорцив
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Отечественные биатлонисты Юлия Джима и Виталий Мандзин получили приглашение на выставочную гонку City Biathlon. В немецком Дрездене выступят несколько десятков спортсменов, сообщает официальный сайт шоу.

У Джимы и Мандзина будет по 9 соперников. В частности, в женском забеге будет соревноваться титулованная француженка Лу Жанмонно. К стартам же мужчин присоединятся ее земляк Кентен Фийон Майе, словенец Яков Фак и другие.

Тем временем братья Йоханнес и Тарьей Бе в этом году дебютируют в Гонке легенд. Оба объявили о завершении карьеры после сезона 2024/25. Конкуренцию им составит именитый немец Бенедикт Долль.

К слову, итальянка Доротея Вирер задумалась о завершении карьеры после Олимпиады-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Виталий Мандзин

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