Украина, фавориты и сложная трасса: анонс ЧМ по биатлону

ISPORT.ua рассказывает главное, что нужно знать про главное соревнование в биатлонном сезоне.

В среду, 8 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону, который пройдет в Оберхофе (Германия). Всего будет 12 гонок, по итогам которых определятся призеры соревнования. Множество спортсменов будут бороться за награды.

Украинская сборная также будет представлена на турнире в сильнейшем составе, а значит нужно поддержать наших ребят и насладиться выступлениями лучших из лучших.

ISPORT.ua представляет анонс чемпионата мира по биатлону.

Оберхоф

Оберхоф стал курортным место в 19 веке, где сейчас расположен центр зимних видов спорта: биатлон, бобслей, скелетон. Рядом с центром находится село, которое вмещает около двух тысяч жителей.

Стадион DKB Ski Arena, где проходят биатлонные гонки различных этапов, вмещает в себя более 25 000 зрителей (13000 на стадионе и 12000 вдоль трассы).

Особенностью гонок в Оберхофе является климат, который очень часто вносит изменения в погоду: солнце, ветер, густой туман, дождь или сильный снегопад. Так что биатлонисты имеют не много времени, чтобы адаптироваться к условиям, несмотря на подготовку.

Что касается особенности трассы, то старт, штрафной круг, стрельбище и финиш находятся на высоте 814 м над уровнем моря. Сама трасса имеет перепад высоты от 774 до 839 метров над уровнем моря. Во время гонок биатлонисты поднимаются на различную высоту – от 200 до 414 метров, что влияет на сложность трассы.

Итак, во время гонок на трассе Оберхофа спортсменам приходится преодолевать подъемы длиной от 200 до 414 метров в зависимости от вида гонки, что делает трассу невероятно сложной.

Фавориты

Традиционно фаворитами являются несколько топовых стран в биатлоне: Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Италия (в основном девушки).

Если рассматривать мужчин, то в первой десятке находятся представители первых четырех вышеперечисленных стран. Особое внимание нужно уделить норвежцам, которые из года в год претендует на все награды. Йоханнес Бе – король биатлона, но ему в спину дышит Стурла Легрейд, который борется за Большой хрустальный глобус.

Дальше же идут другие фавориты: Ветле Шостад Кристиансен, Кантен Фийон Майе, Мартин Понсилуома, Йоханнес Дале, Бенедикт Долль, Тарьей Бе, Роман Рес, Эмильен Жаклен и Фабьен Клод. Именно эти спортсмены и будут разыгрывать медали, не учитывая сенсаций, которые точно будут.

Женский биатлон более разнообразен, ведь в топе личного зачета есть представители и таких стран, как Австрии, Чехии и чуть подальше Словакии. В топе идет Жюля Симон, Эльвира Еберг, Лиза Витоции и Доротея Вирер. Итальянки удивили своей формой, по сравнению с прошлым сезоном, так что вполне могут и выиграть несколько медалей. Но главная же звезда – Жюля Симон.

Не стоит забывать и про норвежок Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая является многократной чемпионкой и призеркой этапов Кубка мира, и Марте Олсбю Ройселанд, которая устанавливала различные рекорды в прошлых сезонах.

Несмотря на явных фаворитов, точно будут интриги и сенсации. Хотелось бы, чтобы именно в такой список попадали и украинские спортсмены.

Украина

Украину в Германии будут представлять 12 спортсменов – 6 мужчин и шесть женщин. Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный пропустил большую часть сезона из-за травмы, однако успел восстановиться к гонкам чемпионата мира. Традиционно на турнире выступят Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. Денис Насыко получил возможность дебютировать.

Что касается женского состава Украины, то Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и Дарья Блашко – знакомы болельщикам уже не первый год. Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова – дебютантки, а значит могут удивить.

Состав мужчин на чемпионат мира в Германии:

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Денис Насико

Дмитрий Пидручный

Состав женщин на чемпионат мира в Германии:

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Елена Белосюк

Анна Кривонос

Дарья Блашко

Любовь Кипьяченкова

Делать прогноз на выступление наших спортсменов очень трудно, ведь на этапах Кубка мира мы не смогли выиграть ни одной медали. Хотелось бы верить, что с чемпионата мира Украина заработает не одну, а несколько наград.

Украина и Оберхоф

Украинские биатлонисты не особо успешны в Оберхофе, ведь за все время наши спортсмены выиграли лишь 15 медалей тут. За последние пять лет медаль выиграла лишь Вита Семеренко, которая в 2018-м году выиграла бронзу в гонке преследования. Что касается золото, что Украина выигрывала его в сезоне-2012/13, когда наши женщины выиграли эстафету.

Календарь гонок:

8 февраля | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)

10 февраля | Спринт у мужчин (10км)

11 февраля | Спринт у женщин (7,5км)

12 февраля | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

12 февраля | Гонка преследования у женщин (10км)

14 февраля | Индивидуальная гонка у женщин (15км)

15 февраля | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

16 февраля | Смешанная эстафета (4 по 6 км)

18 февраля | Женская эстафета (4 по 6 км)

18 февраля | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

19 февраля | Масс-старт у женщин (12,5км)

19 февраля | Масс-старт у мужчин (15км)

Отметим, что чемпионат мира в Германии продлится до 19 февраля.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua