Украина, фавориты и сложная трасса: анонс ЧМ по биатлону
В среду, 8 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону, который пройдет в Оберхофе (Германия). Всего будет 12 гонок, по итогам которых определятся призеры соревнования. Множество спортсменов будут бороться за награды.
Украинская сборная также будет представлена на турнире в сильнейшем составе, а значит нужно поддержать наших ребят и насладиться выступлениями лучших из лучших.
ISPORT.ua представляет анонс чемпионата мира по биатлону.
Оберхоф
Оберхоф стал курортным место в 19 веке, где сейчас расположен центр зимних видов спорта: биатлон, бобслей, скелетон. Рядом с центром находится село, которое вмещает около двух тысяч жителей.
Стадион DKB Ski Arena, где проходят биатлонные гонки различных этапов, вмещает в себя более 25 000 зрителей (13000 на стадионе и 12000 вдоль трассы).
Особенностью гонок в Оберхофе является климат, который очень часто вносит изменения в погоду: солнце, ветер, густой туман, дождь или сильный снегопад. Так что биатлонисты имеют не много времени, чтобы адаптироваться к условиям, несмотря на подготовку.
Что касается особенности трассы, то старт, штрафной круг, стрельбище и финиш находятся на высоте 814 м над уровнем моря. Сама трасса имеет перепад высоты от 774 до 839 метров над уровнем моря. Во время гонок биатлонисты поднимаются на различную высоту – от 200 до 414 метров, что влияет на сложность трассы.
Итак, во время гонок на трассе Оберхофа спортсменам приходится преодолевать подъемы длиной от 200 до 414 метров в зависимости от вида гонки, что делает трассу невероятно сложной.
Фавориты
Традиционно фаворитами являются несколько топовых стран в биатлоне: Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Италия (в основном девушки).
Если рассматривать мужчин, то в первой десятке находятся представители первых четырех вышеперечисленных стран. Особое внимание нужно уделить норвежцам, которые из года в год претендует на все награды. Йоханнес Бе – король биатлона, но ему в спину дышит Стурла Легрейд, который борется за Большой хрустальный глобус.
Дальше же идут другие фавориты: Ветле Шостад Кристиансен, Кантен Фийон Майе, Мартин Понсилуома, Йоханнес Дале, Бенедикт Долль, Тарьей Бе, Роман Рес, Эмильен Жаклен и Фабьен Клод. Именно эти спортсмены и будут разыгрывать медали, не учитывая сенсаций, которые точно будут.
Женский биатлон более разнообразен, ведь в топе личного зачета есть представители и таких стран, как Австрии, Чехии и чуть подальше Словакии. В топе идет Жюля Симон, Эльвира Еберг, Лиза Витоции и Доротея Вирер. Итальянки удивили своей формой, по сравнению с прошлым сезоном, так что вполне могут и выиграть несколько медалей. Но главная же звезда – Жюля Симон.
Не стоит забывать и про норвежок Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая является многократной чемпионкой и призеркой этапов Кубка мира, и Марте Олсбю Ройселанд, которая устанавливала различные рекорды в прошлых сезонах.
Несмотря на явных фаворитов, точно будут интриги и сенсации. Хотелось бы, чтобы именно в такой список попадали и украинские спортсмены.
Украина
Украину в Германии будут представлять 12 спортсменов – 6 мужчин и шесть женщин. Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный пропустил большую часть сезона из-за травмы, однако успел восстановиться к гонкам чемпионата мира. Традиционно на турнире выступят Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. Денис Насыко получил возможность дебютировать.
Что касается женского состава Украины, то Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и Дарья Блашко – знакомы болельщикам уже не первый год. Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова – дебютантки, а значит могут удивить.
Состав мужчин на чемпионат мира в Германии:
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Артем Тищенко
- Денис Насико
- Дмитрий Пидручный
Состав женщин на чемпионат мира в Германии:
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Елена Белосюк
- Анна Кривонос
- Дарья Блашко
- Любовь Кипьяченкова
Делать прогноз на выступление наших спортсменов очень трудно, ведь на этапах Кубка мира мы не смогли выиграть ни одной медали. Хотелось бы верить, что с чемпионата мира Украина заработает не одну, а несколько наград.
Украина и Оберхоф
Украинские биатлонисты не особо успешны в Оберхофе, ведь за все время наши спортсмены выиграли лишь 15 медалей тут. За последние пять лет медаль выиграла лишь Вита Семеренко, которая в 2018-м году выиграла бронзу в гонке преследования. Что касается золото, что Украина выигрывала его в сезоне-2012/13, когда наши женщины выиграли эстафету.
Календарь гонок:
- 8 февраля | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)
- 10 февраля | Спринт у мужчин (10км)
- 11 февраля | Спринт у женщин (7,5км)
- 12 февраля | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
- 12 февраля | Гонка преследования у женщин (10км)
- 14 февраля | Индивидуальная гонка у женщин (15км)
- 15 февраля | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
- 16 февраля | Смешанная эстафета (4 по 6 км)
- 18 февраля | Женская эстафета (4 по 6 км)
- 18 февраля | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 19 февраля | Масс-старт у женщин (12,5км)
- 19 февраля | Масс-старт у мужчин (15км)
Отметим, что чемпионат мира в Германии продлится до 19 февраля.
Дмитрий Данец, ISPORT.ua