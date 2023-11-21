Украина объявила женский состав на первый этап Кубка мира
В команде есть дебютантка, а лидеры пропустят старт в Швеции.
В субботу, 25 ноября, в Швеции стартует первый этап Кубка мира биатлонного сезона-2023/24.
В преддверии старта был объявлен состав женской сборной Украины.
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Состав женской сборной Украины: Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова.
Отметим, что Елена Билосюк начнет сезон на Кубке IBU, а Юлия Джима пропустит стартовый этап. Для Кристины Дмитренко это будет дебют на уровне Кубка мира.
Ранее был объявлен мужской состав на первый этап Кубка мира.
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