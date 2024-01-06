Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25

В субботу, 6 января, в немецком Оберхофе во второй соревновательный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования среди женщин.

Победу в сегодняшней гонке неожиданно оджержала Жюлья Симон, стартовавшая с девятой позиции. Лидер общего зачета Бреза-Буше проиграла соотечественнице 18 секунд.

Неплохие результаты показали и украинские биатлонистки. Анастасия Меркушина финишировала 24-й, а Юлия Джима - 31-й. Не сильно отстала и Кристина Дмитренко, финишировавшая 39-й. Если бы не пара ошибок на старте, украинка могла бы оказаться выше.

Оберхоф. Гонка преследования. Женщины

Жюлья Симон (1+0+0+1) 31:45,2 Жустин Бреза-Буше (0+0+1+2) +18,9 Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1+1) +44,4

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24. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +3:20,1

31. Юлия Джима (0+0+0+1) +3:31,2

39. Кристина Дмитренко (2+0+0+0+0) +4:08,8

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