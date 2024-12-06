Мандзин и Дудченко финишировали в топ-15 мужского спринта в Контиолахти

Выиграл гонку на первом этапе Кубка мира француз Жаклен.

В пятницу, 6 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира-2024/2025 по биатлону состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Лучший результат среди представителей Украины в этом старте продемонстрировал Виталий Мандзин, который вышел на дистанцию в синей майке лидера зачета в возрастной категории U-23. Украинский биатлонист безошибочно прошел два огневых рубежа и финишировал на 14-м месте. Следом за ним также без промахов завершил гонку Антон Дудченко.

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Еще два украинца, принимавшие участие в спринте, показали результаты куда хуже. Дмитрий Пидручный заработал один штрафной круг на первой стрельбе, а на втором огневом рубеже допустил два промаха и в итоге стал 53-м. Богдан Цымбал с двумя незакрытыми мишенями завершил гонку на 77-й позиции.

Победу в спринте с чисто пройденными огневыми рубежами одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку немец Филип Наврат.

Emilien returns to the Top!



Congratulations to our Top 3 💪



🥇🇫🇷 Emilien Jacquelin

🥈🇸🇪 Sebastian Samuelson

🥉🇩🇪 Philipp Nawrath



📷 Koksarov/IBU #biathlon pic.twitter.com/R7FBqZ3apf — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 6, 2024

Кубок мира. Контиолахти

Спринтерская гонка. Мужчины

Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:03.1 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +18.9 Филип Наврат (Германия, 0+0) +25.1

...

14. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:12.7

15. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:14.7

53. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:12.5

77. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2.58.6

В субботу, 7 декабря, первый этап Кубка мира в финском Контиолахти продолжится спринтерской гонкой у женщин.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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