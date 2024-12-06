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Мандзин и Дудченко финишировали в топ-15 мужского спринта в Контиолахти

Выиграл гонку на первом этапе Кубка мира француз Жаклен.
Сегодня, 18:55
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В пятницу, 6 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира-2024/2025 по биатлону состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Лучший результат среди представителей Украины в этом старте продемонстрировал Виталий Мандзин, который вышел на дистанцию в синей майке лидера зачета в возрастной категории U-23. Украинский биатлонист безошибочно прошел два огневых рубежа и финишировал на 14-м месте. Следом за ним также без промахов завершил гонку Антон Дудченко.

Читай также: Мандзин проведет спринт на первом этапе Кубка мира в синей майке лидера

Еще два украинца, принимавшие участие в спринте, показали результаты куда хуже. Дмитрий Пидручный заработал один штрафной круг на первой стрельбе, а на втором огневом рубеже допустил два промаха и в итоге стал 53-м. Богдан Цымбал с двумя незакрытыми мишенями завершил гонку на 77-й позиции.

Победу в спринте с чисто пройденными огневыми рубежами одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку немец Филип Наврат.

Кубок мира. Контиолахти
Спринтерская гонка. Мужчины

  1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:03.1
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +18.9
  3. Филип Наврат (Германия, 0+0) +25.1

...

14. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:12.7
15. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:14.7
53. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:12.5
77. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2.58.6

В субботу, 7 декабря, первый этап Кубка мира в финском Контиолахти продолжится спринтерской гонкой у женщин.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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