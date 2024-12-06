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Мандзин проведет спринт на первом этапе Кубка мира в синей майке лидера

Украинский биатлонист впервые в истории выйдет на старт в уникальной экипировке.
Сегодня, 17:55
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В пятницу, 6 декабря, на первом этапе Кубка мира-2024/2025 по биатлону в финском Контиолахти состоится спринтерская гонка у мужчин.

Украинец Виталий Мандзин начнет спринт под 41-м стартовым номером и пройдет дистанцию в синей майке как лидер общего зачета спортсменов в возрастной категории до 23 лет, став первым в истории украинским биатлонистом, которому покорилось это достижение.

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Ранее 21-летний Мандзин стал четвертым в короткой индивидуальной гонке среди мужчин в Контиолахти, уступив только трем норвежцам на финише, которые и заняли весь подиум. Этот результат обеспечил украинцу четвертое место в общем зачете и лидерство в категории U-23.

На данный момент в активе Мандзина 55 очков. Вторым среди биатлонистов младше 23 лет идет американец Кэмбелл Райт (13 очков), а третьим - поляк Ян Гунка (4 очка), которые, кроме украинца, финишировали в зачетной зоне в индивидуальной гонке.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция спринтерской гонки в Контиолахти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт контиолахти Кубок мира по биатлону спринтерская гонка

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