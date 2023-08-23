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Шапаренко: Завтра выложимся на сто процентов

Хавбек Динамо высказался о предстоящем матче против Бешикташа.
Вчера, 23:33
Николай ШМапаренко
Николай ШМапаренко

В рамках первого матча последнего раунда отбора Лиги конференций Динамо сыграет с Бешикташем.

Хавбек Динамо Николай Шапаренко высказался о поединке. В частности, украинец рассказал, как на команду влияют переезды.

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"Прежде всего хочу поздравить всех украинцев с Днем флага. Касаемо вашего вопроса, мы привыкли к этим переездам. Ментально мы готовы. Завтра будем выкладываться на сто процентов", - сказал он.

Также футболист выразил надежду, что у динамовцев будет хорошая поддержка на стадионе в Румынии.

"Да, для нас сейчас это тоже домашняя арена. В предыдущем поединке против "Ариса" на трибунах было большое количество наших болельщиков, которые поддерживали нас. Мы чувствовали эту поддержку. Надеюсь, что завтра нас также будут хорошо поддерживать", - сказал Шапаренко.

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