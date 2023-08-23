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Динамо - Бешикташ: где смотреть матч квалификации Лиги конференций 24.08.2023

Динамо - Бешикташ встретятся в рамках отбора в групповой этап Лиги конференций. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на Isport.ua.
Сегодня, 13:14
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, Динамо продолжит свое участие в квалификации Лиги конференций. 

Соперником украинского коллектива является турецкий Бешикташ.

Номинально домашний для киевлян матч Динамо - Бешикташ состоится в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Динамо - Бешикташ

На территории Украины матч будет показан на телеканале 2+2.

Также трансляция будет доступна на Youtube-канале FootballHub и официальном YouTube-канале Динамо.

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Всего в своей истории Динамо и Бешикташ провели между собой десять матчей, и на данный момент очевидное преимущество в личных встречах на стороне украинской команды: шесть побед, две ничьи и два поражения. Общий показатель забитых и пропущенных мячей в этих поединках составляет 24:6 в пользу киевлян.

Где состоится матч Динамо - Бешикташ

Матч квалификации в групповой этап Лиги конференций будет сыгран в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти.

Стадион был открыт в 2022 году. Арена вмещает 14 тысяч зрителей.

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