Аутсайдер АПЛ арендовал одноклубника Мудрика

Хавбек Челси Андрей Сантос временно сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Ноттингема, талантливый бразилец перебрался в стан "лесников". Переход оформлен на правах аренды без права выкупа.

"Я знаю, что Форест - большой клуб, они играют в хороший футбол и у них есть хорошие игроки, что важно для меня", - заявил после перехода полузащитник.

Отметим, что Сантос перебрался в Челси зимой 2023 года из Васко да Гама.

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