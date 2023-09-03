Верняев добыл первую медаль после отбытия дисквалификации

Украинец завоевал награду на Кубке мирового вызова в Мерсине.

В Мерсине, Турция, проходит Кубок мирового вызова по спортивной гимнастике.

В составе сборной Украины на соревнования поехал Олег Верняев. На этом турнире спортсмен сумел добыть серебро в соревнованиях на коне.

Для Верняева эта медаль стала первой после отбытия дисквалификации. Напомним, гимнаста дисквалифицировали после позитивного теста на мельдоний. Его отстранение должно было продолжаться до 2024 года, но позже оно было сокращено.

🥈🤸🇺🇦Маємо першу нагороду на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Мерсіні🇹🇷 Срібло приніс Україні Олег Верняєв. На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.



👉 https://t.co/CtDuIWEIr4 pic.twitter.com/jXVuOPiQuB — НОК України (@OlympicUA) September 3, 2023

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