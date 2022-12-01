Ферстаппен: Риккардо не стоило уходить из Ред Булл после 2018 года

Недавно Ред Булл объявил, что Даниэль Риккардо вернется в команду в 2023 году, чтобы занять место резервного пилота.

Двукратный чемпион мира и бывший напарник австралийца Макс Ферстаппен заявил, что Даниэлю не стоило уходить из австрийской команды по окончанию сезона-2018.

"Даниэль станет нашим резервным гонщиком, а потому нам не придется по нему скучать", - цитирует Макса Formule1.nl. "Он производит впечатление хорошего человека и много улыбается, но, в конце концов, дело не в смехе, а в выступлениях".

"Даниэль, безусловно, добивался успеха в прошлом, но в Формуле 1 ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка".

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"Для Даниэля было бы лучше, если бы он остался в Ред Булл подольше в то время", — считает Ферстаппен. "Я говорил с ним об этом. Дело в том, чтобы чувствовать себя хорошо. В какой-то момент это изменилось. Тогда нужно искать альтернативы и взвешивать спортивные успехи и хорошее самочувствие".

"Однако я знаю, что все в Ред Булл думали о нем только лучше. Вместо того, чтобы уйти, он мог бы поговорить об этом с командой. Но получилось так, как получилось".

Напомним, что после аварии в Баку-2018 между Ферстаппеном и Риккардо, команда не стала признавать ошибку нидерландца, что не понравилось Даниэлю. По окончанию того сезона он ушел на два года в Рено, после чего перешел в МакЛарен.