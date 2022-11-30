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Автоспорт

Феррари пыталась переманить Хорнера из Ред Булл перед стартом сезона-2022

Также на радаре итальянцев был Андреас Зайдль из МакЛарена.
Сегодня, 19:58
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Во вторник, 29 ноября, Феррари объявила, что руководитель команды Маттиа Бинотто сложит свои полномочия по окончанию 2022 года.

Пока что остается неизвестным, кто заменит итальянца в должности. Однако стало известно, кто мог занять его место еще до старта сезона-2022.

По информации Auto Motor und Sport, Скудерия намеревалась переманить у конкурентов их руководителей. Сообщается, что ее целями были Кристиан Хорнер из Ред Булл и Андреас Зайдль из МакЛарена.

Андреас Зайдль
Андреас Зайдль

Но не смотря на интерес исторически самой успешной команды Формулы 1, ни Хорнер, ни Зайдль так и не решились сменить команду. Согласно источнику, это позволило Бинотто продолжить свою работу в 2022 году.

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