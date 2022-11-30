Феррари пыталась переманить Хорнера из Ред Булл перед стартом сезона-2022

Также на радаре итальянцев был Андреас Зайдль из МакЛарена.

Во вторник, 29 ноября, Феррари объявила, что руководитель команды Маттиа Бинотто сложит свои полномочия по окончанию 2022 года.

Пока что остается неизвестным, кто заменит итальянца в должности. Однако стало известно, кто мог занять его место еще до старта сезона-2022.

По информации Auto Motor und Sport, Скудерия намеревалась переманить у конкурентов их руководителей. Сообщается, что ее целями были Кристиан Хорнер из Ред Булл и Андреас Зайдль из МакЛарена.

Андреас Зайдль

Но не смотря на интерес исторически самой успешной команды Формулы 1, ни Хорнер, ни Зайдль так и не решились сменить команду. Согласно источнику, это позволило Бинотто продолжить свою работу в 2022 году.