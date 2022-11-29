Бинотто покинет должность руководителя Феррари в конце 2022 года

Как сказал классик: "Этот день настал".

Феррари объявила, что Маттиа Бинотто покинет пост руководителя команды в конце текущего года, передает официальный сайт Формулы 1.

Бинотто первоначально присоединился к команде в качестве инженера по двигателям еще в 1995 году. В начале 2019 года он взял на себя роль руководителя команды, сменив на должности Маурицио Арривабене.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

"С сожалением, которое это влечет за собой, я решил завершить свое сотрудничество с Феррари", — сказал Бинотто. "Я покидаю компанию, которую люблю, частью которой работаю вот уже 28 лет. Я покидаю ее со спокойствием, которое исходит от убежденности в том, что я приложил все усилия для достижения поставленных целей".

"Я покидаю сплоченный и растущий коллектив. Сильная команда, готовая к достижению самых высоких целей, чему я желаю всего наилучшего в будущем".

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После сложных сезонов 2020 и 2021 годов Скудерия воспользовалась сменой регламента, чтобы выиграть две из первых трех гонок сезона-2022.

Однако в дальнейшем проблемы с надежностью мотора, ошибки пилотов, а также сомнительные стратегические решения, поставили крест на надеждах как команды, так и болельщиков, что этот сезон принесет итальянцам чемпионство.

Согласно заявлению Феррари, в настоящее время идет процесс определения нового руководителя команды, который, как ожидается, будет завершен в новом году. По информации различных источников, освободившееся место займет нынешний руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер.