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Браун покинул пост спортивного директора Формулы-1

68-летний легендарный инженер решил отправиться на пенсию.
Сегодня, 20:14
Росс Браун / Getty Images
Росс Браун / Getty Images

Росс Браун – один из величайших инженеров последних десятилетий и спортивный директор Формулы-1 заявил, что покидает свой пост. В своем последнем обращении 68-летний мужчина намекнул, что собирается выйти на пенсию. Таким образом, фанатам Феррари не стоит ожидать его в своей команде.

Под руководством Брауна чемпионские титулы и кубки конструкторов брали команды Бенеттон, Феррари и Браун. Именно он стал человеком, благодаря которому Мерседес взял титул в 2014 году, хотя Росс уже не был частью той команды.

"Я любил свое дело. Любил заниматься всем этим в последние годы. У меня исчезло желание быть частью команды – я решил, что у меня достаточно. И работа в Формуле-1 была единственной вещью, которая могла бы стать исключением. И мне очень повезло, что в Либерте предоставили мне такую ​​возможность. Теперь же настал подходящий момент, чтобы уйти на пенсию.

Я наслаждался почти каждой минутой своей 46-летней карьеры, мне удалось поработать со многими замечательными командами, гонщиками, людьми. И я не стал бы ничего менять в своей карьере. Теперь буду смотреть гонки Ф-1 на диване, как обычный болельщик", – рассказал Браун.

В последние дни было много новостей о том, что Браун сменит Бинотто на посту руководителя Феррари, но инженер выбрал другой путь. Росс заявил, что пришло время ему отойти в сторону, но он уверен, что оставляет Формулу-1 в надежных руках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Росс Браун

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